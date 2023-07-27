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В Новосибирской области за полгода произошло 14 ДТП с электросамокатами

По данным инспекции, количество подобных аварий сократилось

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7 из них оформили с материальным ущербом

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В Новосибирской области за первые 6 месяцев 2023 года произошло 14 ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Данные статистики сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- За первое полугодие 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 14 ДТП с участием СИМ, из них 7 – с материальным ущербом. Данные показатели ниже прошлогодних за аналогичный период на 30%, — уточнили в инспекции.

В Госавтоинспекции призвали владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности соблюдать ПДД.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Ребенок катался на электросамокате.

ЭлектросамокатДТПНовосибирская область
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