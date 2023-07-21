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В Новосибирске Nissan Tiida сбил 10-летнего мальчика на электросамокате — ребенок оказался в больнице

Авария произошла на улице Федосеева

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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Вечером 21 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Ребенок катался на электросамокате. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Федосеева.

— 37-летний водитель на автомобиле Nissan Tiida двигался по внутриквартальному проезду в сторону дома 195/1 по улице Бориса Богаткова. В 16:05 у дома № 3 по улице Федосеева совершил столкновение с электросамокатом Whoosh, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее водитель на «Мицубиси-Лансер» насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. Мужчина скончался до приезда медиков.

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