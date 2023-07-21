В Новосибирске Nissan Tiida сбил 10-летнего мальчика на электросамокате — ребенок оказался в больнице

Вечером 21 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Ребенок катался на электросамокате. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Федосеева.
— 37-летний водитель на автомобиле Nissan Tiida двигался по внутриквартальному проезду в сторону дома 195/1 по улице Бориса Богаткова. В 16:05 у дома № 3 по улице Федосеева совершил столкновение с электросамокатом Whoosh, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.
Ранее водитель на «Мицубиси-Лансер» насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. Мужчина скончался до приезда медиков.