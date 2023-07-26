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Автобус с 15 пассажирами перевернулся в Новосибирской области — следователи начали проверку

Четыре человека получили травмы

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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, в общественном транспорте находилось 15 человек, автобус ехал из Краснозерского в Конево.

— 25 июля около 15:30 водитель, управляя автобусом ПАЗ, ехал в сторону села Полойка и в месте дорожных работ совершил наезд на щебень, после чего перевернулся, — пояснили в СК.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, травмы получили: три женщины 67, 21 и 24 лет, а также 36-летний мужчина. От госпитализации пассажиры отказались.

Следователи и полиция проводят проверку. Ситуацию на контроль также взяли в прокуратуре региона. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее на кузбасской трассе автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением.

ДТПАвтобусНовосибирская область
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