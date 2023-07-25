«Муж пришел, говорит, там жесть»: в Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям

В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары: возгорание наблюдают в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. По данным «Известий», в нескольких отелях возникли перебои с электричеством.