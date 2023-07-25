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«Муж пришел, говорит, там жесть»: в Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям

Отдыхающие говорят, что объявлять эвакуацию никто не торопится

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Лесные пожары в Турции продолжаются с прошлой недели

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В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары: возгорание наблюдают в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. По данным «Известий», в нескольких отелях возникли перебои с электричеством.

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Видео: Топор Live / T.me

Ранее в Кемере в целях безопасности эвакуировали пациентов государственной больницы и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи горящих лесных массивов.

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Видео: Baza / T.me

Подписчица телеграм-канала Mash, отдыхающая в отеле в поселке Гёйнюк, также сообщила о том, что сотрудники гостиницы не обеспокоены происходящим, а эвакуация не планируется.

Впрочем, некоторые туристы сохраняют удивительное спокойствие.

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Видео: Топор / T.me

— Ночью было видно сильное зарево от Гёйнюка в сторону Кемера, горел лес у шоссе и немного вглубь. Всё утро активно тушили авиацией — и явно успешно: дыма намного меньше стало, — написал пользователь George в одном из туристических чатов Антальи в Telegram.

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Видео: Новости Турции | TURKNWS / T.me

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Видео: Новости Турции | TURKNWS / T.me

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня. По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействовано 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных. О пострадавших в результате лесных пожаров пока не сообщается.

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Видео: Новости Турции | TURKNWS / T.me

На помощь Турции прибыли два самолета-амфибии МЧС России. Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до 45 градусов, также пожарным мешает и сильный ветер.

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Видео: МЧС России / T.me

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Видео: РИА Новости / T.me

Хотя жаркая погода для Турции не такая уж и редкость, в этом году она даже по местным меркам становится аномальной: по словам туристов, в некоторых районах температура на солнце достигает 53 °C. Отдыхающие говорят, что получают сильные ожоги уже в первый день, несмотря на то что обильно мажутся солнцезащитными кремами, а днем на улицу выйти просто невозможно.

ТурцияЛесные пожарыЖараОтелиТуристыПожарОгонь
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