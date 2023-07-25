«Муж пришел, говорит, там жесть»: в Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям

В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары: возгорание наблюдают в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. По данным «Известий», в нескольких отелях возникли перебои с электричеством.
Ранее в Кемере в целях безопасности эвакуировали пациентов государственной больницы и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи горящих лесных массивов.
Подписчица телеграм-канала Mash, отдыхающая в отеле в поселке Гёйнюк, также сообщила о том, что сотрудники гостиницы не обеспокоены происходящим, а эвакуация не планируется.
Впрочем, некоторые туристы сохраняют удивительное спокойствие.
— Ночью было видно сильное зарево от Гёйнюка в сторону Кемера, горел лес у шоссе и немного вглубь. Всё утро активно тушили авиацией — и явно успешно: дыма намного меньше стало, — написал пользователь George в одном из туристических чатов Антальи в Telegram.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня. По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействовано 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных. О пострадавших в результате лесных пожаров пока не сообщается.
На помощь Турции прибыли два самолета-амфибии МЧС России. Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до 45 градусов, также пожарным мешает и сильный ветер.
Хотя жаркая погода для Турции не такая уж и редкость, в этом году она даже по местным меркам становится аномальной: по словам туристов, в некоторых районах температура на солнце достигает