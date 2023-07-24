freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 90.38
eur 100.66
СрочноПо Москве ударили два беспилотника
Все новости
Все новости

«Стояла за оградой»: спасатели сняли с Октябрьского моста 14-летнюю девочку

Подросток не пострадала

2 370

Девочку передали полицейским

Поделиться

Спасатели сняли с Октябрьского моста 14-летнюю девочку в Новосибирске. Об этом говорится в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вчера, 23 июля, около 14:00.

— За ограждением стоял подросток. 14-летняя девочка сопровождена в аварийно-спасательный автомобиль, проведена профилактическая беседа. Передана сотрудникам отдела полиции, бригаде врачей скорой помощи, — сообщили в группе.

На прошлой неделе спасатели МАСС нашли трех сибирячек в Оби на сдувающемся матрасе. Они решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка.

По теме

Спасатели МАССОктябрьский мостСпасателиМост
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter