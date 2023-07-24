«Стояла за оградой»: спасатели сняли с Октябрьского моста 14-летнюю девочку

Спасатели сняли с Октябрьского моста 14-летнюю девочку в Новосибирске. Об этом говорится в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел вчера, 23 июля, около 14:00.
— За ограждением стоял подросток. 14-летняя девочка сопровождена в аварийно-спасательный автомобиль, проведена профилактическая беседа. Передана сотрудникам отдела полиции, бригаде врачей скорой помощи, — сообщили в группе.
На прошлой неделе спасатели МАСС нашли трех сибирячек в Оби на сдувающемся матрасе. Они решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка.