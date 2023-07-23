«Два трупа, двоих пытаются реанимировать»: каршеринговый Volkswagen столкнулся с Mercedes: видео с места ДТП

Минимум два человека погибли при столкновении каршерингового Volkswagen c Mercedes под Новосибирском вечером 23 июля. О жертвах ДТП на дороге в сторону Криводановки сообщил автомобильный паблик «АСТ-54».
— Два трупа, двоих пытаются реанимировать, — цитирует очевидца «АСТ-54».
Проезжавший мимо места ДТП читатель НГС прислал в редакцию видео. Мы обратились за комментарием в ГИБДД Новосибирской области. Материал дополняется.
Сегодня, 23 июля два ДТП спровоцировали пробку более 10 км под Новосибирском. На момент публикации этого материала затор сократился вдвое.