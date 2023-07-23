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«Два трупа, двоих пытаются реанимировать»: каршеринговый Volkswagen столкнулся с Mercedes: видео с места ДТП

Авария произошла в Криводановском районе Новосибирской области

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В ДТП участвовал каршеринговый автомобиль

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Минимум два человека погибли при столкновении каршерингового Volkswagen c Mercedes под Новосибирском вечером 23 июля. О жертвах ДТП на дороге в сторону Криводановки сообщил автомобильный паблик «АСТ-54».

— Два трупа, двоих пытаются реанимировать, — цитирует очевидца «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте работают экстренные службы

Видео: читатель НГС

Проезжавший мимо места ДТП читатель НГС прислал в редакцию видео. Мы обратились за комментарием в ГИБДД Новосибирской области. Материал дополняется.

Сегодня, 23 июля два ДТП спровоцировали пробку более 10 км под Новосибирском. На момент публикации этого материала затор сократился вдвое.

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