«Взрывы слышны даже в Феодосии»: в Крыму горит военный полигон

В Крыму загорелся военный полигон. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков добавляет, что транспорт перенаправляют по старой керченской дороге.
— Часть автодороги «Таврида» с
Очевидцы публикуют видео взрывающегося полигона с «Тавриды» до того, как ее перекрыли.
Также очевидцы в соцсетях сообщают, что «взрывы слышны даже в Феодосии».