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«Взрывы слышны даже в Феодосии»: в Крыму горит военный полигон

Военные перекрыли трассу «Таврида»

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Очевидцы сняли пожар на видео

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В Крыму загорелся военный полигон. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков добавляет, что транспорт перенаправляют по старой керченской дороге.

— Часть автодороги «Таврида» с 118-го по 130-й км перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога.

Очевидцы публикуют видео взрывающегося полигона с «Тавриды» до того, как ее перекрыли.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Крымский ветер / T.me

Также очевидцы в соцсетях сообщают, что «взрывы слышны даже в Феодосии».

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