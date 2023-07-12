В Новосибирске из окна многоэтажки выпала 40-летняя женщина

В Новосибирске вчера, 11 июля, из окна на улице Бориса Богаткова выпала женщина. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте, она скончалась на месте.
В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили факт смерти 40-летней женщины возле дома 270 на Богаткова.
— Следователем следственного отдела по Дзержинскому району проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале июня в Новосибирске сибирячка выпала из окна после драки с сожителем. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил подробности происшествия.