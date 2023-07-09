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В Новосибирске автомобиль сбил мотоциклиста — в аварии пострадал 16-летний юноша

Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии

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Молодого человека с травмами доставили в больницу

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Днем 9 июля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Зеленая горка.

— 16-летний юноша, управляя мотоциклом Irbis, выехал из лесополосы и у дома № 3б по улице Зеленая горка совершил столкновение с автомобилем Toyota Vitz, которым управлял 60-летний водитель, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирске на улице Моисеенко подросток на скутере жестко врезался в иномарку. После аварии юношу госпитализировали.

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