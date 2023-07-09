В Новосибирске автомобиль сбил мотоциклиста — в аварии пострадал 16-летний юноша

Днем 9 июля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Зеленая горка.
— 16-летний юноша, управляя мотоциклом Irbis, выехал из лесополосы и у дома
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.
Ранее в Новосибирске на улице Моисеенко подросток на скутере жестко врезался в иномарку. После аварии юношу госпитализировали.