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Подросток на скутере жестко врезался в иномарку на Первомайке

11-летний новосибирец госпитализирован

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Подросток управлял скутером марки Sagita

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5 июля на улице Моисеенко в Первомайском районе произошло ДТП с участием подростка 2012 года рождения. По данным ГИБДД, он врезался в автомобиль «Шевроле-Ланос», после чего был госпитализирован.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

«Шевроле» управлял водитель 1973 года рождения, автомобиль находился в движении в момент ДТП.

30 июня на улице Станционной в Новосибирске погиб мотоциклист — он врезался в фуру.

СкутерДТП со скутером
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