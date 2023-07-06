Подросток на скутере жестко врезался в иномарку на Первомайке

5 июля на улице Моисеенко в Первомайском районе произошло ДТП с участием подростка 2012 года рождения. По данным ГИБДД, он врезался в автомобиль «Шевроле-Ланос», после чего был госпитализирован.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
«Шевроле» управлял водитель 1973 года рождения, автомобиль находился в движении в момент ДТП.
30 июня на улице Станционной в Новосибирске погиб мотоциклист — он врезался в фуру.