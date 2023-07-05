Подросток погиб от удара током возле уличного автомата с водой. Кто виноват?

По словам друзей, подросток в этом году закончил девятый класс, увлекался футболом. Мальчик был единственным ребенком в семье. Компания подростков часто приходила в этот двор, чтобы поиграть в мяч, все ребята жили в соседних домах.



— Думали, что он просто упал, а оказывается, его ударило током. Приезжала следственная бригада. Потом его увезли, родители прибежали, маму долго не могли успокоить, — поделилась с E1.RU Татьяна, жительница многоэтажки, во дворе которой произошла трагедия. — Эта компания парней часто играет в нашем дворе, у них всё время мяч за забор улетает, и они туда часто лазают. Там и раньше было небезопасно, за участком не следят, он весь зарос.