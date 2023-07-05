Подросток погиб от удара током возле уличного автомата с водой. Кто виноват?

В Екатеринбурге 15-летний парень погиб от удара током. Подросток вместе с друзьями играл в футбол во дворе дома. Мяч случайно перелетел за забор, и парень побежал его доставать. Когда он перелезал через железное заграждение у водомата, стоявшего на территории частного дома, получил удар током. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
— Парня пробило 380 вольт от забора, его трясло несколько минут, а когда подбежали на помощь, у него уже голова была запрокинута. Пацаны сказали, что он посинел. Один из друзей пытался вытащить друга, и его тоже ударило током, — рассказал E1.RU очевидец. — Сразу вызвали скорую, медики приехали быстро. Через час где-то приехала полиция, товарищи погибшего его родителям сразу позвонили. Мама пришла и кричала в истерике, она была в шоке просто.
По словам друзей, подросток в этом году закончил девятый класс, увлекался футболом. Мальчик был единственным ребенком в семье. Компания подростков часто приходила в этот двор, чтобы поиграть в мяч, все ребята жили в соседних домах.
— Думали, что он просто упал, а оказывается, его ударило током. Приезжала следственная бригада. Потом его увезли, родители прибежали, маму долго не могли успокоить, — поделилась с E1.RU Татьяна, жительница многоэтажки, во дворе которой произошла трагедия. — Эта компания парней часто играет в нашем дворе, у них всё время мяч за забор улетает, и они туда часто лазают. Там и раньше было небезопасно, за участком не следят, он весь зарос.
Кто владеет автоматом с водой
По предварительной информации, мальчик получил удар током от железного забора. Ограждение отделяет от жилого комплекса частный дом, который владелец больше десяти лет назад отказался продавать застройщику. Этим летом кусочек участка у хозяина дома взяла в аренду компания «АкваЭнерджи».
Меньше недели назад там поставили водомат, который и стал причиной трагедии. Устройство подключили к электричеству за несколько часов до того, как всё произошло. По всей видимости, электрик допустил ошибку при подключении, поэтому по забору пошел ток. При этом установку владельцы киоска не согласовывали с энергетиками.
— По предварительным данным, пострадавший получил удар тока от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водомат от частных электроустановок, — рассказали в компании «Россети Урал — Екатеринбург». — Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов.
— Мы привезли автомат, наняли квалифицированного электрика для подключения. Но вот так вот он подключил. Мы проверили, всё работает — уехали. А через некоторое время [нам] позвонили — вот такой инцидент произошел, — рассказал владелец водомата Алексей Юдин.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение "АкваЭнерджи"» работает в Екатеринбурге с 2010 года. Основная деятельность связана с производством упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. За прошлый год выручка фирмы составила 1,1 миллиона рублей. В компании не зарегистрировано ни одного сотрудника. Учредитель и владелец бизнеса — Алексей Юдин. Других компаний на него не зарегистрировано.
Почему мальчика убило током
Опытный электрик Максим Третьяков пояснил E1.RU, что подросток стал проводником высокого напряжения, когда перелезал через забор. Вероятно, у водомата отсутствовало заземление, а когда друг пытался помочь парню, он стал связующим звеном в цепи. То есть большая часть тока прошла через первого подростка, второму достался меньший удар, поэтому он отделался небольшими травмами.
Что за дом, к которому был подключен водомат
Частный дом, рядом с которым и погиб мальчик, местные называют «обрубком». Несколько лет назад, когда квартал многоэтажек еще только возводили, застройщик пытался выкупить у владельца это здание. Хозяин запросил завышенную цену в 40 миллионов рублей, так что в итоге девелопер выкупил вторую половину дома за 11 миллионов и снес ее, а оставшаяся часть и стала выглядеть как обрубок. Тем не менее она до сих пор заселена. Упрямый жилец рассказал E1.RU, что дал добро на подключение киоска с водой.
— Водомат был подключен ко мне. Никакого договора мы не заключали. Они попросили — я не отказал, — объясняет хозяин дома Владимир. — Договорились временно, пока они согласовывали свое подключение. Обещали платить по счетчику. Там кустарники были, они вырубили и поставили водомат. Благоустроили территорию. Никаких проводов там не было. Резиновый провод был изолирован. Всё сделали аккуратно.
Кто понесет ответственность за смерть подростка
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Силовики уже вызывали на допрос монтажника, который устанавливал водомат. Понесут ли ответственность владелец фирмы и хозяин дома, где был установлен автомат, пока неизвестно.
Адвокат Дмитрий Палтусов считает, что степень вины каждого из участников несчастного случая будет установлена в зависимости от технической экспертизы. Хозяин дома, который выдал участок в аренду, также может стать обвиняемым в уголовном деле. Владелец обязан содержать свое имущество так, чтобы оно было безопасным для окружающих.
В ЧП следователи могут найти также признаки
— Если усмотрят
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