Огонь охватил частный дом у микрорайона «Ясный Берег» в Новосибирске — видео

28 июня в Новосибирске загорелся частный дом у ЖК «Ясный берег». Судя по опубликованному видео, огонь полностью охватил здание.
— Частный дом загорелся рядом с ЖК «Ясный берег», — сообщил автор видеозаписи, опубликованной в паблике «АСТ-54».
Читатели прислали в редакцию фото и видео пожара с других ракурсов — они были сняты в период с 16:00 до 16:15.
— Пожарные выехали на вызов по адресу 3-я Чулымская в 16:08. На момент прибытия каркасно-засыпной дом площадью 10х7 метров был практически полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, пожарные подразделения работают до полного устранения возгорания, — сообщили НГС в МЧС Новосибирской области.
28 июня в новосибирской аптеке загорелся склад с медикаментами. А из-за другого пожара тем же днем перекрыли улицу Ипподромскую.