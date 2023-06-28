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Огонь охватил частный дом у микрорайона «Ясный Берег» в Новосибирске — видео

Были опасения, что могут загореться и соседние здания

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Загорелся каркасно-насыпной частный дом

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28 июня в Новосибирске загорелся частный дом у ЖК «Ясный берег». Судя по опубликованному видео, огонь полностью охватил здание.

— Частный дом загорелся рядом с ЖК «Ясный берег», — сообщил автор видеозаписи, опубликованной в паблике «АСТ-54».

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На момент публикации открытое горение ликвидировали пожарные

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Читатели прислали в редакцию фото и видео пожара с других ракурсов — они были сняты в период с 16:00 до 16:15.

— Пожарные выехали на вызов по адресу 3-я Чулымская в 16:08. На момент прибытия каркасно-засыпной дом площадью 10х7 метров был практически полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, пожарные подразделения работают до полного устранения возгорания, — сообщили НГС в МЧС Новосибирской области.

28 июня в новосибирской аптеке загорелся склад с медикаментами. А из-за другого пожара тем же днем перекрыли улицу Ипподромскую.

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