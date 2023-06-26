111 человек на 20 квадратов: в Новосибирске суд вынес решение по фиктивной прописке в одном из домов

Калининский районный суд Новосибирска вынес решение по факту фиктивной регистрации людей в одном из домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Установлено, что в жилом доме площадью 20,7 квадратного метра зарегистрированы местные жители, имеющие 9/
По результатам проверки прокуратуры, суд признал недействительным договоры дарения и принял решение снять с регистрационного учета граждан. Решение суда пока в законную силу не вступило.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, в доме в Калининском районе было зарегистрировано 111 человек. При этом решение суда распространилось только на двоих жителей.
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