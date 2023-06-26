freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняПоливальная машина провалилась у мэрии
Все новости
Все новости

111 человек на 20 квадратов: в Новосибирске суд вынес решение по фиктивной прописке в одном из домов

По данным прокуратуры, доли были приобретены на основании договоров дарения

465

Фактически в доме никто не проживал

Поделиться

Калининский районный суд Новосибирска вынес решение по факту фиктивной регистрации людей в одном из домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено, что в жилом доме площадью 20,7 квадратного метра зарегистрированы местные жители, имеющие 9/450 000 доли общей долевой собственности в указанном доме. Право собственности на указанные «мизерные» доли граждане приобрели на основании договоров дарения, заключенных с собственником помещения в 2015 году. Однако фактически в доме никто не проживал, — пояснили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратуры, суд признал недействительным договоры дарения и принял решение снять с регистрационного учета граждан. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, в доме в Калининском районе было зарегистрировано 111 человек. При этом решение суда распространилось только на двоих жителей.

Ранее руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал у новосибирских подчиненных доклад о ситуации с пропиской 300 мигрантов в одном из домов СНТ «Яблоневый сад 1».

Фиктивная пропискаНовосибирскСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter