В квартире на Блюхера произошло два пожара за 75 минут — в поджоге подозревают жителя-должника

В пятиэтажном доме на Блюхера, 52 в Новосибирске 25 июня произошло два пожара. Сотрудники МЧС выезжали по вызову жителей дважды за час с небольшим. Предварительной причиной обоих возгораний в МЧС называют поджог.
— Первый вызов поступил в 06:40, в коридоре подъезда горел мусор площадью 2 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут с момента вызова. В 07:48 в МЧС поступило еще одно сообщение о пожаре по тому же адресу, — горели вещи в одной из комнат квартиры, площадь возгорания составила 6 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.
Наиболее вероятной причиной обоих возгораний в пресс-службе МЧС назвали поджог. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что на причастность к преступлению проверят бывшего хозяина квартиры, где горели вещи.
— Известно, что эту квартиру изъяла служба судебных приставов за долги, недвижимость выставлена на торги. Окончательные выводы, вероятно, будут делать уже следователи, — сообщил источник НГС.
НГС направил запрос в УФССП с просьбой уточнить информацию о статусе квартиры, в которой произошло два пожара. В случае получения ответа материал будет дополнен.
Кстати, оба раза жители пятиэтажки эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
Ранее на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Действия злоумышленника попали в объектив камеры наружного наблюдения.