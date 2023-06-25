В квартире на Блюхера произошло два пожара за 75 минут — в поджоге подозревают жителя-должника

— Первый вызов поступил в 06:40, в коридоре подъезда горел мусор площадью 2 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут с момента вызова. В 07:48 в МЧС поступило еще одно сообщение о пожаре по тому же адресу, — горели вещи в одной из комнат квартиры, площадь возгорания составила 6 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.

