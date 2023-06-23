Миллиардеры, пропавшие на батискафе «Титан», погибли. Официальное заявление компании

OceanGate Expeditions, компания-оператор пропавшего батискафа «Титан», признала его экипаж погибшим.
В заявлении компании сказано, что «эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана».
— Наши сердца — с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о гибели людей и радости, которую они принесли всем, кого знали. Это чрезвычайно печальное время для наших сотрудников, преданных своему делу, которые измучены и глубоко скорбят об этой потере, — поделились в компании.
OceanGate отдельно поблагодарил спасателей, которые искали батискаф. Они попросили уважать частную жизнь семей погибших в это «максимально болезненное время». Также гибель экипажа подтвердила Береговая охрана США.
Незадолго до этого заявления в океане нашли обломки судна.
Туристическая подводная лодка «Титан» пропала в понедельник. Команда подлодки состояла из пяти человек, среди них — французский акванавт Поль-Анри Наржоле, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, который летал в космос и погружался на дно Марианской впадины, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана.
На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию. Запасы воздуха на пропавшем батискафе были рассчитаны на 96 часов, однако некоторые эксперты до последнего считали, что члены экипажа могут быть живы.
Здесь можно почитать, как выглядит батискаф «Титан» изнутри, а также сколько стоит экскурсия к утонувшему «Титанику».