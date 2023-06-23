Миллиардеры, пропавшие на батискафе «Титан», погибли. Официальное заявление компании

— Наши сердца — с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о гибели людей и радости, которую они принесли всем, кого знали. Это чрезвычайно печальное время для наших сотрудников, преданных своему делу, которые измучены и глубоко скорбят об этой потере, — поделились в компании.