111 лет назад богатая чета Штраусов отказалась покидать тонущий «Титаник». Один из пассажиров пропавшего батискафа — муж их праправнучки

В четверг в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» в Атлантическом океане нашли неопознанные обломки.
«Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата. Эксперты совместно с объединенным командованием [операцией] изучают данную информацию», цитирует сообщение Береговой охраны ТАСС. В 22 часа по московскому времени должна состояться пресс-конференция Береговой охраны.
В понедельник, 19 июня, в Атлантическом океане пропала туристическая подводная лодка «Титан». Дайверы отправились к месту крушения «Титаника» на глубину 3800 метров, чтобы исследовать обломки корабля. Батискаф OceanGate перестал выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения — в 05:13 по московскому времени.
Команда подлодки состояла из пяти человек, среди них — французский акванавт Поль-Анри Наржоле, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, который летал в космос и погружался на дно Марианской впадины, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана.
Что известно об основателе OceanGate Expeditions Стоктоне Раше — смотрите в видео выше.
На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, которую возглавила Береговая охрана США. В ней участвуют около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. Операция охватила территорию в 10 тысяч квадратных миль. Точной информации о том, всплыл ли батискаф или всё еще остается на глубине океана, по-прежнему нет.
По предварительным данным, запасы воздуха на пропавшем батискафе рассчитаны на 96 часов. Кислород должен был закончиться 22 июня в 14:08 по московскому времени. Однако некоторые эксперты считают, что члены экипажа еще могут быть живы.
Здесь можно почитать, как выглядит батискаф «Титан» изнутри, а также сколько стоит экскурсия к утонувшему «Титанику». Также мы публиковали все подробности случившегося на настоящий момент.