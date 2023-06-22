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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе в Новосибирской области

Находку уничтожила Росгвардия

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На снаряде была ржавчина и следы коррозии

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В Здвинском районе Новосибирской области местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет обнаружили недалеко от села Алексеевка.

Жители Алексеевки нашли подозрительный предмет во время работ в поле:

— Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и идентифицировали ее как шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны, который долгое время пролежал в земле, имел следы ржавчины и коррозии, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Находку уничтожили накладным зарядом с соблюдением всех мер безопасности.

Местные нашли снаряд во время полевых работ

Местные нашли снаряд во время полевых работ

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В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне Ясный берег.

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