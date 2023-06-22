Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в селе в Новосибирской области

В Здвинском районе Новосибирской области местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет обнаружили недалеко от села Алексеевка.
Жители Алексеевки нашли подозрительный предмет во время работ в поле:
— Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и идентифицировали ее как шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны, который долгое время пролежал в земле, имел следы ржавчины и коррозии, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Находку уничтожили накладным зарядом с соблюдением всех мер безопасности.
В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне Ясный берег.