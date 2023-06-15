Был слышен взрыв: в Ленинском районе в пожаре погиб человек

В Ленинском районе Новосибирска на улице Кавказская сегодня, 15 июня, загорелся частный дом и надворные постройки. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в пожаре погиб человек.
В МЧС звонок о пожаре поступил в 13:04. У пожара есть угроза распространения, был слышен взрыв. Предположительно взорвался газовый баллон. Площадь пожара 120 квадратный метров.
В 13:51 открытое горение ликвидировали. На месте работают 6 единиц техники и 22 человека.
Вчера, 14 июня, в Новосибирске в пожаре погиб 12-летний ребенок. Инцидент произошел в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе.