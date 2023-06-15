freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 84.32
eur 91.07
Тема дняВидео из сауны, где утонул ребенок
Все новости
Все новости

Был слышен взрыв: в Ленинском районе в пожаре погиб человек

В доме, возможно, был газовый баллон

298

Жители Ленинского района заметили дым от пожара

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска на улице Кавказская сегодня, 15 июня, загорелся частный дом и надворные постройки. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в пожаре погиб человек.

В МЧС звонок о пожаре поступил в 13:04. У пожара есть угроза распространения, был слышен взрыв. Предположительно взорвался газовый баллон. Площадь пожара 120 квадратный метров.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В соцсетях опубликовали видео с дымом

Видео: АСТ-54

В 13:51 открытое горение ликвидировали. На месте работают 6 единиц техники и 22 человека.

Вчера, 14 июня, в Новосибирске в пожаре погиб 12-летний ребенок. Инцидент произошел в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе.

По теме

ПожарМЧСНовосибирскДым
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter