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По «Чистой Слободе» прогулялись парни в камуфляже и с оружием — что говорят в полиции

Жителей микрорайона обеспокоило появление неизвестных в балаклавах

Военно-патритический клуб не уведомил МВД о предстоящей тренировке

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В новосибирской полиции объяснили, что 4 июня делали на окраине микрорайона «Чистая Слобода» мужчины в камуфляже с оружием. На необычно одетых людей обратили внимание местные жители, которые сделали фото и распространили их в соцсетях.

— В микрорайоне «Чистая Слобода», около дома Ивана Севастьянова 10, ходят четверо неизвестных мужчин в форме, балаклавах и с оружием, — этими словами сопроводил фото подписчик телеграм-канала «Инцидент-Новосибирск».

Оказалось, что там проходили тактические занятия одного из патриотических военных клубов, сообщил источник НГС в МВД.

В областном главке полиции уточнили, что уведомлений от военно-патриотического клуба о каких-либо мероприятиях в «Чистой Слободе» на 4 июня не поступало.

— Если речь идёт о крупных мероприятиях по типу «Зарницы» или о занятиях на территории жилого сектора, такие уведомления носят обязательный характер. В остальных случаях — рекомендательный, — уточнили в пресс-службе МВД НСО.

Ранее журналист НГС попытался пройти краткий курс военной подготовки в одном из военно-патриотческих клубов Новосибирска.

Люди в камуфляжеВоенно-патриотическое воспитание
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