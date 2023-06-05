По «Чистой Слободе» прогулялись парни в камуфляже и с оружием — что говорят в полиции

В новосибирской полиции объяснили, что 4 июня делали на окраине микрорайона «Чистая Слобода» мужчины в камуфляже с оружием. На необычно одетых людей обратили внимание местные жители, которые сделали фото и распространили их в соцсетях.
— В микрорайоне «Чистая Слобода», около дома Ивана Севастьянова 10, ходят четверо неизвестных мужчин в форме, балаклавах и с оружием, — этими словами сопроводил фото подписчик телеграм-канала «Инцидент-Новосибирск».
Оказалось, что там проходили тактические занятия одного из патриотических военных клубов, сообщил источник НГС в МВД.
В областном главке полиции уточнили, что уведомлений от военно-патриотического клуба о каких-либо мероприятиях в «Чистой Слободе» на 4 июня не поступало.
— Если речь идёт о крупных мероприятиях по типу «Зарницы» или о занятиях на территории жилого сектора, такие уведомления носят обязательный характер. В остальных случаях — рекомендательный, — уточнили в пресс-службе МВД НСО.
Ранее журналист НГС попытался пройти краткий курс военной подготовки в одном из военно-патриотческих клубов Новосибирска.