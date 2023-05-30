«Есть над чем работать»: Путин — об атаке беспилотников на Москву

Владимир Путин прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. По его словам, система ПВО сработала штатно, но при этом «есть над чем работать» — властям стало понятно, что делать для уплотнения ПВО Москвы.
— Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать, — заявил президент.
Также Путин подтвердил, что несколько дней назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, и предположил, что атака беспилотников могла быть ответом на эти действия. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Минобороны рассказывали о том, сколько беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работали комплексы ПВО.
Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно об атаке. Также в отдельном материале — видео от очевидцев с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями произошедшего.