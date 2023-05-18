«Сёму пинали ногами толпой»: парень чудом выжил после того, как его избили 11 человек. Все они известны — и все на свободе

В мае 2022 года в Красноярске толпа парней жестоко избила двоих прохожих. Один из потерпевших, Семен Тремаскин, чудом не погиб, перенес ряд операций на мозге, получил инвалидность и буквально учится жить заново. Полиция установила 11 участников избиения. Однако 10 из них почему-то проходят по делу лишь свидетелями. Подозреваемым признали только одного, но даже его уже год не могут задержать, хотя знакомые видят его в Красноярске. Подробности — в материале наших коллег из 24.RU.
Регина и Семен Тремаскины вместе 7 лет. До декрета она работала бухгалтером, а он — в цехе по сборке мебели. Ребенка хотели очень давно, но, увы, первая беременность Регины оказалась замершей. Когда она смогла забеременеть второй раз, супруги были счастливы.
— Семен так обо мне беспокоился, что буквально ничего не давал делать, чтобы я не уставала и не беспокоилась. Работать стал намного больше, чтобы у нас всё было. Собирался ехать со мной на роды, — вспоминает Регина.
Беда случилась, когда Регина была уже на сносях. Вечером пятницы, 20 мая 2022 года, супруги пошли гулять со знакомой парой. Посидели на лавочке недалеко от дома, поболтали. Семен и его друг Александр выпили немного пива, всё было спокойно. В районе полуночи женщины ушли по домам, а мужчины остались еще посидеть — следующий день был выходным.
Александр впоследствии рассказал, что Семен заметил неподалеку группу парней, узнал там кого-то и пошел поздороваться. Александр видел, как Семен пожал кому-то руку и стал разговаривать. Что произошло дальше, никто толком не знает. По мнению следователя, начался словесный конфликт, кто-то из стоявших вокруг парней вызвонил знакомых, попросил подъехать. Внезапно на большой скорости подлетела машина, из нее выскочили двое. Один кинулся на Александра, второй — на Семена. Дальше к избиению присоединились стоявшие вокруг парни.
— Сёму повалили на землю и пинали ногами всей толпой. Саша просто бросился в кучу и накрыл его своим телом, — рассказывает Регина со слов очевидцев.
Всё происходило прямо у дома Тремаскиных, но окна их квартиры выходят на противоположную сторону, поэтому Регина ничего не слышала. Зато слышала и видела вся вторая половина дома.
— Мне потом столько людей описывали эту драку! В нашем домовом чате всё это обсуждали. Из всех окон им кричали: «Вы что творите, толпой на двоих!» И прохожие видели, и из ближайших магазинов люди выбегали. Все говорят, что толпа просто месила ногами двух лежачих, — говорит Регина.
Семена увезли на скорой. У него были сломаны височная и затылочная кости, скула и верхнечелюстная пазуха, весь мозг был в гематомах.
— Врачи сделали ему трепанацию черепа, прооперировали, но сказали мне: с такими травмами не живут. Я несколько дней провела в церквях — молилась за него. Я была в таком ужасе, — делится Регина.
В течение первых 10 дней после происшествия она собрала всю возможную информацию от соседей и передала следовательнице отдела полиции
— 30 мая я позвонила следовательнице и спросила, опрошены ли соседи. Оказалось, что нет. Я думала, что полиция должна провести поквартирный обход, чтобы собрать показания, но никакого обхода не было. Ни тогда, ни позже. Я потом специально спрашивала жильцов дома, продавцов в магазинах — никого не опрашивали, — недоумевает Регина.
31 мая она родила. После этого у нее не стало времени, чтобы следить за расследованием: надо было одновременно заниматься малышом и зарабатывать деньги на платежи по ипотеке.
Два месяца Семен провел в больнице, затем его выписали домой. Первое время он мог только лежать, а Регина была вынуждена почти одинаково ухаживать за младенцем и за мужем. Впереди были 8 месяцев тяжелой медленной реабилитации. Постепенно Семен начал восстанавливаться. Он выходил на улицу с женой и ребенком и шел, держась за коляску.
А между тем полиция установила 11 участников драки, не считая потерпевших. Десятерых из них нашли и опросили. И внезапно оказалось, что все они просто свидетели.
— Как объяснила мне следовательница, все эти десять парней указали на одиннадцатого — Евгения Тотолина. Якобы он нанес какой-то решающий удар, из-за которого мой муж упал. А остальные как бы ни при чём. При этом все, кто видел, говорят, что там именно толпа ногами избивала. Представьте себе: вечер, света мало, массовая драка, мелькают руки-ноги. Как они определили, который удар превратил Семена в инвалида? — возмущается Регина.
Сам Семен эту драку абсолютно не помнит. Вечер полностью стерся из его памяти.
Подробностей расследования Тремаскины не знают, у них даже нет копии постановления о возбуждении уголовного дела, хотя Семен имеет право на копию согласно УПК РФ. Известно только, что Евгений Тотолин является подозреваемым. Но его не могут найти уже год, хотя парень не особо прячется. Тремаскины даже встретили его в своем районе в конце лета 2022 года.
— Сёма как раз расхаживался, держась за коляску. Мы просто шли по улице, и я увидела Тотолина. Он тоже нас увидел, быстро сел в машину, поднял тонированное стекло, но оставил щелочку и смотрел на нас. Я тут же повела мужа домой и параллельно набрала следовательницу. Она сказала, что отправит сотрудников. Но потом выяснилось, что никого не нашли, — удивляется Регина.
Только весной этого года Семен смог частично вернуться к обычной жизни. У него инвалидность третьей группы, ему нельзя поднимать тяжести и приходится подолгу спать, чтобы восстановить силы. Он снова работает в том же цеху по сборке мебели, но теперь его возможности ограничены — он выполняет довольно простые действия и не слишком долго. Семья благодарна работодателю за понимание и поддержку.
Когда Семену стало получше, а ребенок чуть подрос, у Регины появилось свободное время. И она снова стала интересоваться ходом расследования.
— Я опять стала звонить следовательнице и спрашивать, почему Тотолин до сих пор не найден. Она говорит, что он не пользуется мобильным телефоном и банковскими картами, поэтому его невозможно отследить. Я спрашиваю: а есть ориентировки на него? Оказалось, что ориентировка с фото висит в одном месте — на территории
12 апреля 2023 года Регина разместила это фото Тотолина в соцсетях. Она подробно описала историю, попросила предать дело огласке.
— После этого мне множество людей написало, и знакомых, и незнакомых. Его за этот год видели в разных местах, он даже не прятался. Человек просто живет обычной жизнью, ходит, где хочет. Но для полиции он неуловим. Мне столько историй рассказали о его «подвигах», что я поражаюсь, почему он до сих пор на свободе, — сердится Тремаскина.
Мы запросили комментарий в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Нам удалось найти информацию о Тотолине Евгении Игоревиче на сайте суда. В декабре 2020 года Тотолин отбыл 6 месяцев лишения свободы за пьяную езду в Красноярске, а в июне 2021 года снова попался, но уже в Кемеровской области и за наркотики: вез 5 граммов мефедрона. В ноябре 2021 года ему дали три с половиной года условно. Сейчас Тотолин снова находится под судом за езду в пьяном виде, но судебное разбирательство приостановлено, так как местонахождение Тотолина неизвестно.