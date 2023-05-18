«Сёму пинали ногами толпой»: парень чудом выжил после того, как его избили 11 человек. Все они известны — и все на свободе

Регина и Семен Тремаскины вместе 7 лет. До декрета она работала бухгалтером, а он — в цехе по сборке мебели. Ребенка хотели очень давно, но, увы, первая беременность Регины оказалась замершей. Когда она смогла забеременеть второй раз, супруги были счастливы.

— Семен так обо мне беспокоился, что буквально ничего не давал делать, чтобы я не уставала и не беспокоилась. Работать стал намного больше, чтобы у нас всё было. Собирался ехать со мной на роды, — вспоминает Регина.