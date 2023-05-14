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Водитель грузовика сбил 14-летнюю школьницу на улице Ипподромской

Ее доставили в больницу

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ДТП произошло в Октябрьском районе

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В Новосибирске в Октябрьском районе 14 мая водитель грузовика Fuso сбил 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Fuso ехал по улице Ипподромской и в 18:00 совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП 14-летнюю девочку с травмами доставили в больницу. На месте работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске на Толмачевском шоссе «Тойота-Спасио» сбила 16-летнего подростка.

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