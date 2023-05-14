Сотрудник Wildberries потерял вещи на 2 млн — в пропаже креста с бриллиантами и браслетов Cartier он обвинил экс-баскетболистку новосибирского «Динамо»

Руководитель отдела вычислений Wildberries Лестат Ким обвинил бывшую баскетболистку новосибирского «Динамо» Викторию Щербакову. По словам Лестата, Виктория выбросила вещи его жены общей суммой на 2 миллиона рублей. Там были одежда, крест с одиннадцатью бриллиантами и четыре браслета Cartier.
«Увидел, что вещей нет»
Отношения Лестата и Виктории продлились примерно месяц, девушка жила в его трехкомнатной квартире в районе Текстильщики в Москве. Жена и ребенок руководителя отдела вычислений Wildberries на тот момент были в Турции. По словам Лестата, оказалось, что жена с ребенком проживают в коммуналке в Стамбуле, а Лестат предполагал, что у супруги появился новый мужчина.
— Мне важно, чтобы ребенок жил в своей квартире, в полноценной семье. Чтобы жена не страдала, я объяснил Виктории, что выбираю семью и хочу вернуть их.
Баскетболистка, по словам Лестата, расстроилась, ушла в другую комнату и проплакала всю ночь, это было, по воспоминаниям Лестата, 22 апреля. 23 апреля утром Виктория проснулась и попросила мужчину отвезти ее домой.
— Я отвез Вику, вернулся домой обратно и пошел в дальнюю комнату. Квартира трехкомнатная, в комнату, где лежали вещи моей жены, я заходил редко. А когда зашел, то увидел, что вещей нет.
Сначала Лестат позвонил своей маме, чтобы узнать, где вещи, но оказалось, что та их не трогала. Тогда мужчина набрал Виктории, узнать, не видела ли она вещи жены.
— Она ответила: «Видела, я их на помойку вынесла», — передает Лестат слова баскетболистки.
Крест с 11 бриллиантами и 4 браслета Cartier
Мужчина позвонил в полицию, начал узнавать, где могут быть вещи и на какую мусорку их вывезли, потому что в ящиках возле дома их не было. Позже выяснилось, что Виктория выбросила вещи за несколько дней до ссоры. Драгоценности и одежда жены были заранее упакованы в пакеты: Лестат планировал их передать бабушке супруги.
По словам москвича, потерянные вещи следователи оценили в 2 миллиона рублей при учете, что они уже не новые.
— Сумма больше, потому что только один крест стоил полтора миллиона, в нем было одиннадцать бриллиантов по полкарата. В пакете были одежда, драгоценности, сережки с бриллиантами, примерно четыре браслета Cartier, у нас есть от них коробки.
Лестат тянул с тем, чтобы отправить вещи жены родственникам, потому что, как он сам уверяет, много работал и был занят. Тогда Виктория сама решила выбросить украшения и одежду.
— Она сказала, что надеялась на то, что мне так будет легче, без вещей моей семьи дома продолжить с ней отношения. Поэтому напилась и выбросила.
После инцидента Лестат улетел к жене в Турцию, они помирились, теперь семья живет вместе в Москве. Когда закончились майские праздники, по словам мужчины, он написал заявление. Также обратился к своему оператору, чтобы те предоставили записи телефонных разговоров, но это могут сделать только по запросу правоохранительных органов. Теперь семья ждет.
Баскетболистка отрицает случившееся
— Вика мне позвонила и сказала, что этого ничего не было и бросила трубку.
Журналист НГС пыталась связаться с Викторией Щербаковой, но это сделать не удалось. На звонки баскетболистка не ответила, на сообщения — тоже.
Корреспонденты издания «Известия» связались с баскетболисткой, она сообщила в разговоре, что не имеет к случившемуся никакого отношения. Виктория предполагает, что так ей хотят насолить.
— Его девушка расстроилась, что они не вместе, теперь ее обида вымещается так, — ответила Виктория.
Раньше Виктория играла в баскетбольном клубе новосибирского «Динамо». По словам Лестата, сейчас девушка выступает в московском баскетбольном клубе «Руна».
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