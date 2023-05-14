Сотрудник Wildberries потерял вещи на 2 млн — в пропаже креста с бриллиантами и браслетов Cartier он обвинил экс-баскетболистку новосибирского «Динамо»

Баскетболистка, по словам Лестата, расстроилась, ушла в другую комнату и проплакала всю ночь, это было, по воспоминаниям Лестата, 22 апреля. 23 апреля утром Виктория проснулась и попросила мужчину отвезти ее домой.

— Я отвез Вику, вернулся домой обратно и пошел в дальнюю комнату. Квартира трехкомнатная, в комнату, где лежали вещи моей жены, я заходил редко. А когда зашел, то увидел, что вещей нет.

Сначала Лестат позвонил своей маме, чтобы узнать, где вещи, но оказалось, что та их не трогала. Тогда мужчина набрал Виктории, узнать, не видела ли она вещи жены.