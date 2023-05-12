freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняРоссиянам пришли фейковые электронные повестки
Все новости
Все новости
Подробности

Военный вертолет разбился в Крыму, оба летчика погибли

Полет выполнялся без боекомплекта

552

Вертолет Ми-28 разбился в Джанкойском районе Крыма

Поделиться

Военный вертолет Ми-28 разбился в Джанкойском районе в Крыму, оба пилота погибли. Крушение произошло в селе Светлое при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Как сообщает Минобороны РФ, предварительная причина крушения — отказ техники.

— 12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет, — сообщили в ведомстве.

Для выяснения причин произошедшего к месту аварии направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил РФ.

ВертолетМи-28КрымКрушениеКрушение вертолетаПроисшествияВоздушно-космические силыМинобороны России
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter