Военный вертолет разбился в Крыму, оба летчика погибли

Военный вертолет Ми-28 разбился в Джанкойском районе в Крыму, оба пилота погибли. Крушение произошло в селе Светлое при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
Как сообщает Минобороны РФ, предварительная причина крушения — отказ техники.
— 12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет, — сообщили в ведомстве.
Для выяснения причин произошедшего к месту аварии направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил РФ.