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Тема дняКрупный пожар в Новосибирской области
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Тело женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Инцидент произошел в Кировском районе

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Женщину обнаружили в доме на улице Чигорина

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В Кировском районе Новосибирске в запертой квартире нашли тело 52-летней женщины. Дверь открывали спасатели МАСС.

По информации группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Чигорина. Специалисты совершили выезд утром 8 мая.

— Заблокирована дверь, женщина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1971 г.р. без признаков жизни. Тело передано бригаде врачей скорой помощи, — указано в сообщении.

В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево умер мужчина. Инцидент произошел стойки регистрации.

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