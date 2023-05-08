Тело женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирске в запертой квартире нашли тело 52-летней женщины. Дверь открывали спасатели МАСС.
По информации группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Чигорина. Специалисты совершили выезд утром 8 мая.
— Заблокирована дверь, женщина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1971 г.р. без признаков жизни. Тело передано бригаде врачей скорой помощи, — указано в сообщении.
В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево умер мужчина. Инцидент произошел стойки регистрации.