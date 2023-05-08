Тело женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

— Заблокирована дверь, женщина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1971 г.р. без признаков жизни. Тело передано бригаде врачей скорой помощи, — указано в сообщении.



В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево умер мужчина. Инцидент произошел стойки регистрации.