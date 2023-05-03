«Я доказал свое величие». В Петербурге 16-летний школьник забил молотком и закопал семиклассницу

13-летняя семиклассница из Санкт-Петербурга не вернулась домой вечером 30 апреля. Ее мама получила сообщение, что девочка остается ночевать у подруги. И всё же на следующий день, 1 мая, мать школьницы обратилась в полицию, а 2 мая уголовный розыск, разбирая знакомых пропавшей школьницы, обратил внимание на подростка со странностями. Им оказался 16-летний девятиклассник. Еще немного, и сотрудники узнали о его личном телеграм-канале. Заглянув туда, они обнаружили пост, где он фактически признается в убийстве. После этого к нему домой и явились полицейские.
В ночь на 3 мая оперативники уголовного розыска Красногвардейского района и ГУ МВД Санкт-Петербурга нашли место, где было закопано тело девочки. По данным «Фонтанки», смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове. К моменту этих следственных действий рядом с ямой уже стоял подозреваемый. Это он показывал, где копать.
Как сообщает «Фонтанка», 9-классник признался в преступлении прямо у себя дома. Он заранее выкопал яму в лесополосе, заманил туда приятельницу якобы на пикник, убил ее и закопал. Причем убивал и закапывал, снимая на видео. Ему помогала 15-летняя подруга. По информации СК РФ по Санкт-Петербургу, школьники при этом отправляли сообщения маме убитой семиклассницы с ее телефона, что она едет к подруге с ночевкой. В завершение они написали, что школьница благодарит за всё свою маму и больше не вернется. Подростки также удалили все аккаунты семиклассницы из соцсетей. Ее телефон они потом разбили и закопали вместе с убитой. Что сейчас переживает несчастная мама девочки, год назад похоронившая мужа, невозможно представить.
Зато подозреваемый в убийстве подросток написал пост в Telegram о своем превосходстве. Подробности — в материале «Фонтанки».
«Друзья. Так заканчивается моя история. Я был социопатом и никого никогда не любил. И всё это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил свою знакомую! Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать. Я понимаю, что мне не избежать наказания. Я просто покончу с собой», — это последний пост в крохотном (буквально несколько подписчиков) личном Telegram-канале 16-летнего школьника из Петербурга. Но когда к вечеру
Признания начались сразу. Притом, как выяснила «Фонтанка», высказывался подросток демонстративно, улыбаясь, указывая, что полицейским его откровения надо снимать для истории. Ну раз человек просит…
Сегодня откровения девятиклассника, которые он воспринимает за пророчества, подробно уложены на протокол допроса. Его мировоззрение толкнуло его к зверству. Хотя в его «телеге» можно увидеть много котиков и прочей белиберды, не соответствующей развитию девятиклассника, но порой его посты звучат так: «Мегаломания — величественный, ошибочно называемый в народе манией величия, правильное же название — бред величия. Выражается в идеях несуществующего превосходства, как безумные таланты, гениальность и так далее. От просто лжи отличается тем, что сам больной искренне верит в свое величие».
Сама трагедия выглядит так: девятиклассник убедил свою приятельницу (ей, кстати, 15 лет, тоже девятиклассница), что надо доказать себе главенство над миром. А для этого требуется убить знакомую девочку. И ровесница примкнула к идее. Как она теперь в слезах доказывает, к этой игре. Они заранее выкопали яму и заманили семиклассницу на интервью, которое потом пообещали выложить в Сеть. Интервью было о покорении городов. Что это — даже думать не хочется.
И вот во время съемок на телефон подросток сзади нанес несколько ударов заранее приготовленным молотком. Теперь его подруга убеждает, что она и не представляла, что такое может случиться. Но что же делать — пришлось ей помогать закапывать убитую девочку. Она боялась, что иначе следующей будет она. Хотя многие бы побоялись.
На этом, в принципе, и всё. Изложенное — реальность, но осмыслить ее маловероятно. Мы не можем указывать точные данные несовершеннолетних, но всё же готовы чуть-чуть уточнить: девятиклассник занимается в театральной студии, выглядит незаурядно — высокий, волосы почти до пояса, модный. На что это влияет?
Но уже месяцы он не мог не рассуждать о себе как о сверхчеловеке. Вот оно, где его величие проявилось. Вы скажете — псих. Но уголовный розыск говорит не так:
— Когда у него первая нервная встряска после нашего появления закончилась, он стал совершенно нормальным. Всё говорил, уточнял, вспоминал. Правда, если со стороны послушать и не знать, что он натворил, то вы бы подумали, что мальчик говорит о том, как он сломал велосипед. Спокойно так излагал, даже с иронией. Вот так.
Вот так.
А вот что по поводу этого убийства Городским порталам сказал врач-психиатр Сергей Ветошкин из Москвы:
— Сложно сказать, что с подростком происходит в плане психиатрического расстройства, не видя его. Это может быть как расстройство личности (психопатия по-старому), так и более серьезное заболевание шизофренического круга. Но как минимум у мальчика патологический подростковый период. И конечно, в рамках уголовного дела должна быть проведена психиатрическая экспертиза с патопсихологическим обследованием для исключения или подтверждения психического расстройства. По его высказываниям идей величия можно предварительно думать о наличии психиатрического заболевания.