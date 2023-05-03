«Я доказал свое величие». В Петербурге 16-летний школьник забил молотком и закопал семиклассницу

В ночь на 3 мая оперативники уголовного розыска Красногвардейского района и ГУ МВД Санкт-Петербурга нашли место, где было закопано тело девочки. По данным «Фонтанки», смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове. К моменту этих следственных действий рядом с ямой уже стоял подозреваемый. Это он показывал, где копать.

Как сообщает «Фонтанка», 9-классник признался в преступлении прямо у себя дома. Он заранее выкопал яму в лесополосе, заманил туда приятельницу якобы на пикник, убил ее и закопал. Причем убивал и закапывал, снимая на видео. Ему помогала 15-летняя подруга. По информации СК РФ по Санкт-Петербургу, школьники при этом отправляли сообщения маме убитой семиклассницы с ее телефона, что она едет к подруге с ночевкой. В завершение они написали, что школьница благодарит за всё свою маму и больше не вернется. Подростки также удалили все аккаунты семиклассницы из соцсетей. Ее телефон они потом разбили и закопали вместе с убитой. Что сейчас переживает несчастная мама девочки, год назад похоронившая мужа, невозможно представить.