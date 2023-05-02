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Тема дняЭнцефалит заподозрили у двух человек
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«В салоне было 36 человек»: автобус загорелся на новосибирской трассе — видео

Причина пожара устанавливается

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Пожарные ликвидировали возгорание

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Автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в Доволенском районе — люди успели эвакуироваться и не пострадали. Инцидент произошел сегодня, 2 мая, около 09:00. Он ехал из Довольного в Утянку.

Пожар попал на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

— В 09:02 выехали на сообщение о пожаре. На момент прибытия было установлено, что 36 человек из автобуса эвакуировалось самостоятельно. Никто не пострадал. В 09:29 открытое горение было ликвидировано, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причина пожара устанавливается.

Ранее на ходу загорелся двигатель ПАЗа в Сузуне.

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