«В салоне было 36 человек»: автобус загорелся на новосибирской трассе — видео

Автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в Доволенском районе — люди успели эвакуироваться и не пострадали. Инцидент произошел сегодня, 2 мая, около 09:00. Он ехал из Довольного в Утянку.
Пожар попал на видео.
— В 09:02 выехали на сообщение о пожаре. На момент прибытия было установлено, что 36 человек из автобуса эвакуировалось самостоятельно. Никто не пострадал. В 09:29 открытое горение было ликвидировано, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причина пожара устанавливается.
Ранее на ходу загорелся двигатель ПАЗа в Сузуне.