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«На ходу загорелся двигатель»: в салоне задымившегося автобуса на новосибирской трассе было 30 пассажиров

Водитель пытался потушить огонь двумя огнетушителями, но это не помогло

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Автобус перевозил пассажиров по маршруту № 108 Сузун — Фёдоровский

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В Минтрансе Новосибирской области сообщили, что в салоне загоревшегося автобуса было 30 пассажиров — все они благополучно эвакуировались. Пожар произошел 4 апреля в 16:25 на трассе в районе Сузуна.

Автобус перевозил пассажиров по маршруту № 108 Сузун — Фёдоровский.

— На ходу произошло возгорание в моторном отсеке, водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались. Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные. В салоне находились 30 человек. Пострадавших нет, — объяснили в Минтрансе Новосибирской области.

В 17:05 пассажиры на резервном автобусе, предоставленном ПАТП, продолжили движение по маршруту.

Видео инцидента было опубликовано в группе «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

В ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что в результате пожара огнем поврежден автобус ПАЗ на площади 15 кв. м. На тушение привлекались 8 человек и 4 единицы техники.

Утром 20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Автобус ехал по маршруту № 189. Из салона эвакуировались 10 человек.

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