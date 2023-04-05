«На ходу загорелся двигатель»: в салоне задымившегося автобуса на новосибирской трассе было 30 пассажиров

В Минтрансе Новосибирской области сообщили, что в салоне загоревшегося автобуса было 30 пассажиров — все они благополучно эвакуировались. Пожар произошел 4 апреля в 16:25 на трассе в районе Сузуна.
Автобус перевозил пассажиров по маршруту
— На ходу произошло возгорание в моторном отсеке, водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались. Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные. В салоне находились 30 человек. Пострадавших нет, — объяснили в Минтрансе Новосибирской области.
В 17:05 пассажиры на резервном автобусе, предоставленном ПАТП, продолжили движение по маршруту.
Видео инцидента было опубликовано в группе «АСТ-54».
В ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что в результате пожара огнем поврежден автобус ПАЗ на площади 15 кв. м. На тушение привлекались 8 человек и 4 единицы техники.
Утром 20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Автобус ехал по маршруту