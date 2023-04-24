Двух детей спасли при ликвидации пожара в Бердске

Двое детей и восемь взрослых спасены пожарными при ликвидации возгорания в жилом доме на улице Карла Маркса в Бердске. Детали происшествия НГС сообщил начальник отдела надзорной деятельности (ОНДиПР) по Бердску Николай Степоненков.
По словам специалиста, сообщение о плотном задымлении путей эвакуации в доме поступило пожарным в 21:55. Первое подразделение прибыло к зданию в 22:03.
— Пожар потушили на площади 10 метров квадратных, горели выставленные на днях мебель, вещи в холле первого этажа, — сообщил Николай Степоненков. — Пожарные спасли 10 человек, из них 2 детей. Порядка 50 человек эвакуировались самостоятельно.
Как сообщил начальник ОНДиПР по Бердску, ликвидировать пожар в здании и проверить пути эвакуации специалистам удалось к 22:47. На место происшествия привлекали 4 автоцистерны, одну автолестницу и 16 человек.
— На месте пожара работает дознаватель ОНДиПР Бердска, устанавливаются обстоятельства произошедшего пожара, виновные лица, ущерб от пожара. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — отметил специалист.
23 апреля в Новосибирске сгорела квартира на Гусинобродском шоссе. Из-за пожара жителей дома эвакуировали.