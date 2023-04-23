Пожарные машины собрались возле жилого дома в Бердске

Вечером 23 апреля в Бердске возле жилого дома заметили пожарные машины. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», спецтехнику обнаружили под окнами дома №62 по улице Карла Маркса.
— Горит общежитие в Бердске, Карла Маркса, 62, — указано в сообщении.
По данным 2ГИС, в здании №62 по улице Карла Маркса 5 этажей, его построили в 1976 году. В жилом доме находятся несколько организаций, в том числе участковый пункт полиции.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить подробности происшествия.
23 апреля в Новосибирске сгорела квартира на Гусинобродском шоссе. Из-за пожара жителей дома эвакуировали.