СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняПожарные машины возле жилого дома
Все новости
Все новости

Пожарные машины собрались возле жилого дома в Бердске

Инцидент произошел на улице Карла Маркса

737

Спецтехнику обнаружили под окнами дома №62 по улице Карла Маркса

Поделиться

Вечером 23 апреля в Бердске возле жилого дома заметили пожарные машины. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», спецтехнику обнаружили под окнами дома №62 по улице Карла Маркса.

— Горит общежитие в Бердске, Карла Маркса, 62, — указано в сообщении.

По данным 2ГИС, в здании №62 по улице Карла Маркса 5 этажей, его построили в 1976 году. В жилом доме находятся несколько организаций, в том числе участковый пункт полиции.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить подробности происшествия.

23 апреля в Новосибирске сгорела квартира на Гусинобродском шоссе. Из-за пожара жителей дома эвакуировали.

МЧСПожарПожарные машиныБердск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter