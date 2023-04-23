Электроника или экипаж? Что говорят военные летчики про бомбу, которую уронили на Белгород



Этот замок работает еще и для страховки на земле от того, чтобы импульс какой-то не прошел случайно. И вот он был недовзведен. Это случай, я говорю, за всю жизнь, 40 лет службы, у меня два таких было. И которые я слышал еще по нашим документам (когда что-то случается, нас же оповещают) — тоже, может быть, еще один или два таких.



— А после этого что происходит, какая процедура?



— Если это учебно-тренировочные полеты, запрещают их проводить, пока не разберемся с этим применением оружия. Там же, кроме бомб, есть подвеска ракет «воздух-земля», неуправляемых ракет, управляемых ракет, пушками работать — это всё разрешается, кроме подвески этих бомб.



— На конкретном самолете?



— На серии самолетов. Завод выпускает серийно, 12 или 20 машин выпустил за год — вот на этой серии. Остальные работают, просто внимательно проводят подготовку… Занятия проводим, рассказываем людям, чтобы внимание обратили, остальные работают. Но в боевых условиях, как сейчас, безусловно, только этот самолет отстранят от полетов. Надо проводить эксперименты, надо исследования проводить, электрические цепи проверить, механические сигнализаторы — многократно, не раз.



— И механический спуск там в любом случае не основной…



— Конечно, механический дублирует на случай земли… Рычаг найти или тросик, за который дернуть еще раз в воздухе, как было когда-то, — такого нет, Великая Отечественная война давно закончилась, самолеты другого класса совершенно. Электроника работает, и вот она подводит.



— А вам не кажется, что этот случай может стать аргументом для того, чтобы прекратить полеты с полным боекомплектом над городами?



— Над городами мы вообще ограничивали всегда полеты. Когда прокладывали маршруты, только при острой необходимости, когда взлет идет самолета и отвернуть невозможно по курсу взлета или посадки, тогда только мы пролетали над населенным пунктами. В других случаях нам это не запрещали, но не рекомендовано было.



— Но это во время учебно-тренировочных полетов?



— Да, в боевых условиях мы стараемся не выходить на города, потому что их охраняют хорошо системы и средства ПВО, это нецелесообразно, если нет сопутствующей задачи, допустим, разведку провести.



— Нет, я сейчас имею в виду над своими городами…



— То же самое над своими. Зачем беспокоить звуковым ударом? Когда проходишь, реактивный двигатель ревет, а там не один самолет, а десятки… Тем более ночью. Почему они пролетали в том районе, я вам сказать, честно говоря, не могу, потому что там я не летал с ними, не работал. Если бы какой-то другой район…



— В сетях обсуждают, что это явно бетонобойная авиабомба, потому что первая взорвалась уже на глубине, под землей….



— У нас на задержку [может работать] любая бомба, ФАБ-500, допустим, ФАБ-250 или ОФАБ. Мы можем ставить на мгновенный взрыв, на дистанционный (даже не долетая до земли может взорваться), а можно уйти под землю на метр, два и три по задержке взрывания.

