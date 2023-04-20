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2 миллиона долларов впустую: ракета компании Илона Маска взорвалась в воздухе после запуска

Запуск состоялся со второго раза — изначально он должен был произойти два дня назад

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Ракета взорвалась на высоте 38 километров

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Компания SpaceX впервые отправила сверхтяжелую ракету-носитель Starship в полной конфигурации в почти орбитальный полет. Запуск состоялся со второго раза — изначально он должен был пройти два дня назад, но его отменили из-за неисправности одного из клапанов. Сегодняшний запуск также не оказался успешным — на высоте 38 километров Starship вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Ракета запускалась без экипажа.

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Видео: СМОТРИ / t.me

Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени. Starship должен был совершить облет Земли (не достигая орбиты) на высоте 234 километра, а затем приводниться в Тихом океане, недалеко от Гавайев. Ракета-носитель Super Heavy должна была вернуться отдельно, приводнясь в Мексиканском заливе, в 32 километрах от места запуска.

Starship — полностью многоразовая сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, к Луне и Марсу. Ее заявленная грузоподъемность для низкой околоземной орбиты составляет 150 тонн, это абсолютный рекорд. Кроме того, ракета может перевозить экипаж до 100 человек. Первая ступень ракеты оснащается 33 метан-кислородными двигателями Raptor 2, вторая — шестью. Стоимость запуска одной ракеты составляет около 2 миллионов долларов (163,3 миллиона рублей).

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