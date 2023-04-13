«Помыть решил»: белые «Жигули» нашли в реке в Нижней Ельцовке — водитель исчез

Белые «Жигули» упали в речку в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске. Перевернутую машину сегодня утром заметили подписчики паблика «
— Чистый четверг. Помыть решил, — пошутили подписчики.
НГС обратился за комментарием в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать, при каких обстоятельствах произошло необычное ДТП и пострадал ли в нем кто-нибудь, но на момент публикации никакого ответа не получил.
Ранее мы в онлайн-режиме следили за погоней дорожных полицейских за гонщиком на КАМАЗе. Водитель грузовика выглядел пьяным, но долгое время уходил от ГИБДД.