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«Помыть решил»: белые «Жигули» нашли в реке в Нижней Ельцовке — водитель исчез

Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно

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Обстоятельства ДТП неизвестны

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Белые «Жигули» упали в речку в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске. Перевернутую машину сегодня утром заметили подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». По информации очевидцев, возле машины людей не было, водитель исчез в неизвестном направлении.

— Чистый четверг. Помыть решил, — пошутили подписчики.

НГС обратился за комментарием в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать, при каких обстоятельствах произошло необычное ДТП и пострадал ли в нем кто-нибудь, но на момент публикации никакого ответа не получил.

Ранее мы в онлайн-режиме следили за погоней дорожных полицейских за гонщиком на КАМАЗе. Водитель грузовика выглядел пьяным, но долгое время уходил от ГИБДД.

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