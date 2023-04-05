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Тема дняГорит одно из зданий Минобороны в Москве
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В Москве горит одно из зданий Минобороны

Пожар на улице Знаменка

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В центре Москвы на улице Знаменка загорелось одно из зданий Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже, — цитирует своего собеседника агентство.

Уточняется, что пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

Обновлено 20:09 мск: сообщается, что пожар локализован, пострадавших нет.

Как сообщает РБК, здание, где произошло возгорание, горит не впервые — предыдущий пожар был в 2016 году, его тушили около девяти часов. Тогда в доме обрушилась кровля.

Минобороны РФПожарМосква
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