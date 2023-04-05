В Москве горит одно из зданий Минобороны

Уточняется, что пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

Обновлено 20:09 мск: сообщается, что пожар локализован, пострадавших нет.

Как сообщает РБК, здание, где произошло возгорание, горит не впервые — предыдущий пожар был в 2016 году, его тушили около девяти часов. Тогда в доме обрушилась кровля.