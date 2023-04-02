В кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Известно об одном погибшем — военкоре Владлене Татарском

По предварительной информации, ЧП произошло в стрит-фуд кафе. В «Петербурггазе» уточнили, что дом газифицирован, а само заведение — нет. «Происшествие с газом не связано», — добавили в компании.



По данным РИА Новости, при взрыве погиб блогер Владлен Татарский. Подробности об инциденте читайте в нашей онлайн-трансляции.