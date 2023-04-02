СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 77.32
eur 84.11
СрочноВ кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Все новости
Все новости

В кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Известно об одном погибшем — военкоре Владлене Татарском

Еще шестнадцать человек пострадали

3 804
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Спасатели и газовая служба выехали на место инцидента

Видео: Фонтанка.ру

В Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел взрыв. Один человек погиб, еще шестнадцать — пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На месте инцидента находятся наши коллеги из «Фонтанки». Как рассказала порталу читательница, громкий звук, похожий на взрыв, услышала дочь с Благовещенского моста. По словам девушки, тротуар усыпан осколками выбитых окон, видна кровь, на земле лежит женщина.

По предварительной информации, ЧП произошло в стрит-фуд кафе. В «Петербурггазе» уточнили, что дом газифицирован, а само заведение — нет. «Происшествие с газом не связано», — добавили в компании.

По данным РИА Новости, при взрыве погиб блогер Владлен Татарский. Подробности об инциденте читайте в нашей онлайн-трансляции.

ВзрывСанкт-ПетербургПогиб
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter