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Тема дняАвтобус с пассажирами перевернулся в кювет
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Один погибший, восемь пострадавших: в Минздраве НСО сообщили о состоянии людей после ДТП автобуса и «Нивы»

Пассажиры разбили окна, чтобы выбраться наружу

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ДТП произошло на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар

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В ДТП автобуса и «Нивы» на трассе погиб один человек и восемь пострадали в Новосибирской области. Авария произошла около 11:00 сегодня, 1 апреля, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. После удара автобус слетел в кювет и упал на бок.

— Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра и обследования медики госпитализировали одного ребенка и двоих взрослых, у них состояние средней степени тяжести. Остальным госпитализация не потребовалась, — ответили на запрос редакции в Минздраве НСО.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в автобусе было 47 пассажиров. По данным источника НГС, погиб водитель «Нивы».

Мы ведем онлайн-трансляцию об этом ДТП.

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