Один погибший, восемь пострадавших: в Минздраве НСО сообщили о состоянии людей после ДТП автобуса и «Нивы»

В ДТП автобуса и «Нивы» на трассе погиб один человек и восемь пострадали в Новосибирской области. Авария произошла около 11:00 сегодня, 1 апреля, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. После удара автобус слетел в кювет и упал на бок.
— Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра и обследования медики госпитализировали одного ребенка и двоих взрослых, у них состояние средней степени тяжести. Остальным госпитализация не потребовалась, — ответили на запрос редакции в Минздраве НСО.
По данным прокуратуры Новосибирской области, в автобусе было 47 пассажиров. По данным источника НГС, погиб водитель «Нивы».
Мы ведем онлайн-трансляцию об этом ДТП.