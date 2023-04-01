Один погибший, восемь пострадавших: в Минздраве НСО сообщили о состоянии людей после ДТП автобуса и «Нивы»

В ДТП автобуса и «Нивы» на трассе погиб один человек и восемь пострадали в Новосибирской области. Авария произошла около 11:00 сегодня, 1 апреля, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. После удара автобус слетел в кювет и упал на бок.