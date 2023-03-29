Искореженные автомобили и контейнеровоз в кювете: видео с последствиями ДТП на Бердском шоссе

Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля, контейнеровоз улетел в кювет. Спасатели МАСС опубликовали видео последствий.
Как отметили спасатели, авария с 4 автомобилями произошла недалеко от Вшивой горки, движение в сторону Бердска полностью перекрыли. После столкновения в кювет улетел контейнеровоз, он пробил боковое ограждение.
63-летнего водителя грузовика вытащили из кабины автомобиля, подняли на носилках из оврага. Мужчину передали врачам скорой помощи.
Сообщение об аварии поступило спасателям МАСС в 07:08, спустя 7 минут сотрудники были на месте. Также на месте аварии работали спасатели Бердского поисково-спасательного отряда, врачи скорой помощи. Работы закончили в 07:44.
Недавно на Бугринском мосту в сторону правого берега столкнулось несколько машин. Массовая авария заблокировала проезд на правый берег.