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Искореженные автомобили и контейнеровоз в кювете: видео с последствиями ДТП на Бердском шоссе

63-летнего водителя грузовика доставили в больницу

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В аварии столкнулись четыре автомобиля

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Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля, контейнеровоз улетел в кювет. Спасатели МАСС опубликовали видео последствий.

Как отметили спасатели, авария с 4 автомобилями произошла недалеко от Вшивой горки, движение в сторону Бердска полностью перекрыли. После столкновения в кювет улетел контейнеровоз, он пробил боковое ограждение.

63-летнего водителя грузовика вытащили из кабины автомобиля, подняли на носилках из оврага. Мужчину передали врачам скорой помощи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Спасатели МАСС (16+) / Vk.com

Сообщение об аварии поступило спасателям МАСС в 07:08, спустя 7 минут сотрудники были на месте. Также на месте аварии работали спасатели Бердского поисково-спасательного отряда, врачи скорой помощи. Работы закончили в 07:44.

Недавно на Бугринском мосту в сторону правого берега столкнулось несколько машин. Массовая авария заблокировала проезд на правый берег.

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