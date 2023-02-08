«Перекрыто две полосы из трех. Ехать не советую»: на Бугринском мосту развернуло грузовик

В Новосибирске на Бугринском мосту в сторону правого берега столкнулось несколько машин. Массовая авария заблокировала проезд на правый берег.
На фотографии, которую сделал пользователь 2ГИС, видно, что дорогу на правый берег заблокировало четыре автомобиля. Вероятно, грузовик от удара развернуло. Пробка начинается от улицы Ватутина и заездов на мост, почти до середины моста.
— Из-за аварии перекрыто две полосы из трех. Ехать не советую, — пишет очевидец в сервисе.
НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, на момент публикации комментарий не поступил.
Недавно мы писали о том, что губернатор Андрей Травников предложил урегулировать движение грузовиков по Новосибирску в час пик.