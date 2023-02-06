«Почему именно в пятницу вечером?»: Андрей Травников предложил разобраться с большегрузами в час пик

Глава региона сделал это предложение на оперативном совещании 6 февраля:

— Несколько недель назад еду в пятницу вечером по Большевистской и вижу, как через пробки пробираются два КАМАЗа-зерновоза с прицепами, явно едут на мелькомбинат. То, что наши аграрии везут реализовывать зерно, да еще перерабатывать, — хорошо, здорово. Но почему именно в пятницу в 17:00 — вызывает вопросы. Это показательный пример. Думаю, есть и другие предприятия, которым необязательно доставлять свои грузы фурами или прицепами в час пик. Похоже, имеет смысл, регулировать этот режим.

