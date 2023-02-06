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«Почему именно в пятницу вечером?»: Андрей Травников предложил разобраться с большегрузами в час пик

По словам главы региона, такую практику использовали во время пандемии

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По утрам на Большевистской регулярно собирается пробка

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Губернатор Андрей Травников предложил урегулировать движение грузовиков по Новосибирску в час пик. Он уточнил, что такую практику применяли во время пандемии.

Глава региона сделал это предложение на оперативном совещании 6 февраля:

— Несколько недель назад еду в пятницу вечером по Большевистской и вижу, как через пробки пробираются два КАМАЗа-зерновоза с прицепами, явно едут на мелькомбинат. То, что наши аграрии везут реализовывать зерно, да еще перерабатывать, — хорошо, здорово. Но почему именно в пятницу в 17:00 — вызывает вопросы. Это показательный пример. Думаю, есть и другие предприятия, которым необязательно доставлять свои грузы фурами или прицепами в час пик. Похоже, имеет смысл, регулировать этот режим.

На прошлой неделе корреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки пробки на улице Большевистской утром после снегопадов. Посмотрите, в каких заторах приходится стоять автомобилистам.

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