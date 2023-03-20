Водолазы нашли тело пропавшего основателя группы Cream Soda

Водолазы обнаружили тело сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова — об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правоохранительных органах. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Ярославской области, его тело уже опознали.
Напомним, ночью 20 марта на лед Волги возле Диево-Городища вышла прогуляться компания из 10 человек. Пятеро из них провалились, самостоятельно выбраться смогли только двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Аристарх скончался в машине скорой помощи. По словам спасателей, он уже был в критическом состоянии к тому моменту, когда его вытащили. Троих человек объявили пропавшими без вести — в их числе оказались Дмитрий Свиргунов, его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселев.
Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году. Ее создатели — Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуева. Затем к молодым людям присоединилась Анна Романовская, в недавнем прошлом покинувшая коллектив. Среди наиболее популярных песен — «Хэдшот», «Красиво», «Никаких больше вечеринок», «Уйди, но останься». Группа популярна нетипичными для российского шоу-бизнеса клипами, которые были сняты при сотрудничестве с юмористом, телеведущим и шоуменом Александром Гудковым. Первые клипы группа снимала в Ярославле и Ярославской области — в частности, в домике в селе Диево-Городище.
По данным источника 76.RU, в селе в Некрасовском районе компания праздновала день рождения самого Дмитрия, который был 11 марта. Вечером до ЧП они выходили прогуляться, кадры из села публиковала на своих страницах в соцсетях Валерия Дерман. После прогулки компания лепила пельмени. Второй выход случился уже ночью. По факту ЧП начали проверку прокуратура и Следственный комитет.
Позднее группа Cream Soda прокомментировала случившееся на своих страницах в соцсетях.
— Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова (Дмитрий Свиргунов. — Прим. ред.) в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим, — написано в группе.
Корреспонденты 76.RU рассказывают в онлайн-трансляции всё, что известно об этой трагедии.