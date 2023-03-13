18-летний школьник покончил с собой в Новосибирске. Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил, что по факту суицида юноши проводится доследственная проверка.
По данным другого источника НГС, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в субботу, 11 марта, дома у юноши. Известно, что подросток готовился к ЕГЭ.
— Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь, — рассказал источник НГС.
В лицее №136 информацию о том, что с учеником произошла трагедия подтвердили, но обстоятельства в учебном заведении неизвестны.
— Никаких сведений я не могу дать, потому что еще нет решения следственного комитета, следователи работают, — сообщила директор лицея Галина Соломеева. — Меня еще никто не поставил в известность, какие там результаты.
НГС также обратился в следственный комитет с запросом по поводу трагического инцидента, но в СК сообщили, что не дают комментариев по подобным поводам.
Ранее НГС писал о том, что прокуратура опровергла алкогольную кому у 5-летнего ребенка из Чулымского района. О том, что мальчик отравился спиртным, рассказывала его двоюродная бабушка.