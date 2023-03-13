18-летний школьник покончил с собой в Новосибирске. Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил, что по факту суицида юноши проводится доследственная проверка.

По данным другого источника НГС, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в субботу, 11 марта, дома у юноши. Известно, что подросток готовился к ЕГЭ.

