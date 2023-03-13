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18-летний школьник покончил с собой в Новосибирске

Обстоятельства трагедии изучают в СК

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Подросток умер на выходных

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18-летний школьник покончил с собой в Новосибирске. Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил, что по факту суицида юноши проводится доследственная проверка.

По данным другого источника НГС, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в субботу, 11 марта, дома у юноши. Известно, что подросток готовился к ЕГЭ.

— Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь, — рассказал источник НГС.

В лицее №136 информацию о том, что с учеником произошла трагедия подтвердили, но обстоятельства в учебном заведении неизвестны.

— Никаких сведений я не могу дать, потому что еще нет решения следственного комитета, следователи работают, — сообщила директор лицея Галина Соломеева. — Меня еще никто не поставил в известность, какие там результаты.

НГС также обратился в следственный комитет с запросом по поводу трагического инцидента, но в СК сообщили, что не дают комментариев по подобным поводам.

Ранее НГС писал о том, что прокуратура опровергла алкогольную кому у 5-летнего ребенка из Чулымского района. О том, что мальчик отравился спиртным, рассказывала его двоюродная бабушка.

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