СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняКультовое место с шашлыками
Все новости
Все новости

Женщина застряла на балконе в Новосибирске и звала на помощь — ей вызвали спасателей

Сотрудники МАСС также 10 марта спасли годовалого ребенка из запертой квартиры

1 854

Инцидент произошел 10 марта

Поделиться

В Новосибирске поздно вечером 10 марта 63-летняя женщина оказалась запертой на балконе. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Выборной около 23:00. На помощь вызвали спасателей МАСС.

— Женщина заблокирована на балконе, зовет на помощь. Помощь оказана. Балконная дверь разблокирована, доступ женщине в квартиру обеспечен, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Освобождение женщины заняло около часа. Также 10 марта на улице Новоуральской в Калининском районе оказалась заблокирована дверь в квартиру. Дома находится годовалый ребенок. Спасатели открыли дверь, мальчика передали маме.

В Новосибирске 8 марта на Обском водохранилище журналистка провалилась в снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей понадобилась помощь спасателей.

По теме

БалконЖенщинаСпасателиМАСС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter