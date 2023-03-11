Женщина застряла на балконе в Новосибирске и звала на помощь — ей вызвали спасателей

В Новосибирске поздно вечером 10 марта
— Женщина заблокирована на балконе, зовет на помощь. Помощь оказана. Балконная дверь разблокирована, доступ женщине в квартиру обеспечен, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Освобождение женщины заняло около часа. Также 10 марта на улице Новоуральской в Калининском районе оказалась заблокирована дверь в квартиру. Дома находится годовалый ребенок. Спасатели открыли дверь, мальчика передали маме.
В Новосибирске 8 марта на Обском водохранилище журналистка провалилась в снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей понадобилась помощь спасателей.