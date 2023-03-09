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Журналистка провалилась по пояс в снег на Обском водохранилище — она хотела сделать красивые кадры

Девушка снимала забег по замерзшей акватории

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Выбраться из снега журналистке помогли спасатели

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8 марта на Обском водохранилище журналистка провалилась в снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей понадобилась помощь спасателей МАСС.

Девушка снимала забег «Белый Citytrail», который проходил на замёрзшей акватории Обского моря. На месте дежурили спасатели.

— Около 11:00, когда спортсмены уже вышли на свои дистанции, одна девушка 1998 г.р. корреспондент, ради красивых фотокадров немного сошла с общего маршрута, побежала по снегу и в одном месте провалилась по пояс, причём под ногами у неё оказалась талая вода, — указано в сводке МАСС.

Девушка промочила ноги не смогла выбраться из снежной каши. Ей помогли спасатели: они вытащили ее из снега и на снегоходе увезли к месту старта.

— Спасатели МАСС рекомендуют воздержаться от прогулок по водохранилищу. Присыпанные снегом проталины, скопившаяся талая вода делают такие прогулки некомфортными и даже опасными, — напомнили в МАСС.

Название издания, в котором работает девушка, спасатели не называют.

2 года назад спасатели помогли рыбаку на Обском водохранилище. Мужчина на снегоходе провалился в глубокий снег. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей

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