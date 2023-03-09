Пьяного пассажира сняли с рейса Улан-Удэ — Новосибирск

Транспортные полицейские в Бурятии сняли с рейса Улан-Удэ — Новосибирск пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как пояснили в ведомстве, самолет не успел вылететь, наряд полиции вызвали раньше.
— Сотрудники линейного отдела установили на борту самолета
Полицейские сопроводили нарушителя в дежурную часть и составили на него протокол по
Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.