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Пьяного пассажира сняли с рейса Улан-Удэ — Новосибирск

В перелете мужчине отказал командир судна

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Наряд полиции вызвали прямо к борту

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Транспортные полицейские в Бурятии сняли с рейса Улан-Удэ — Новосибирск пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как пояснили в ведомстве, самолет не успел вылететь, наряд полиции вызвали раньше.

— Сотрудники линейного отдела установили на борту самолета 43-летнего жителя Алтайского края, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Командиром воздушного судна злоумышленнику было отказано в перелете, — рассказали в МВД.

Полицейские сопроводили нарушителя в дежурную часть и составили на него протокол по части 1 статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.

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