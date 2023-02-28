Выстрелил напарнику в живот: полицейский из Омска ранил своего коллегу

Сотрудник полиции города Омска выстрелил напарнику в живот. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, выстрел был непроизвольный, а раненого доставили в больницу.
По предварительным данным, 27 февраля примерно в 23:00 сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району совершал патрулирование. Полицейский непроизвольно выстрелил из табельного оружия в своего коллегу.
— Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы, — отметили в пресс-службе.
Сейчас идет служебная проверка, по результатам которой будет вынесено решение о дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Наказание может грозить и сотруднику, совершившему выстрел, и его руководителям.
Недавно мы писали о том, что полицейского из Новосибирска обвиняют в попытке поджога кафе в Красноярске.