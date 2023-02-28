Как «ЧВК Рёдан» перевернула взрослый мир. Показываем в 9 карточках, что это такое и зачем ловят пауков по всей стране

Драки подростков и толпы омоновцев в торговых центрах во многих крупных городах России взбудоражили буквально всех в минувшие выходные. Как выяснилось, всё дело в загадочной «ЧВК Рёдан» и тех, кто их недолюбливает.
По некоторым данным, «оффники» напали на «рёданов». Столкнулись две силы, о существовании которых взрослые вообще не догадывались. Судя по всему, столкновение произошло в ТЦ «Галерея» Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте и ТЦ «Авиапарк» в Москве. В других городах — Новосибирске, Ростове, Казани, Самаре, Ярославле, Красноярске — кажется, «пауков» искали ради профилактики, во всяком случае, там дело до драк не дошло, хотя толпы молодежи 26 февраля были заметны в торговых центрах многих городов.
«Фонтанка» разбиралась, кто есть кто в этих разборках, и рассказала обо всём в карточках.
На данный момент известно, что в Петербурге по делу о хулиганстве статус задержанного, а не доставленного, — у 17-летнего первокурсника пожарно-спасательного колледжа. Всего в отделах после посещения ТРК «Галерея» оказались больше 200 человек. А в Москве задержали более 300 юных поклонников «Рёдан». Некоторые имели при себе ножи, страйкбольные пистолеты и газовые баллончики. Драка у «рёдановцев» произошла в метро в районе станции «Лубянка» якобы после того, как во время стрима 23 февраля несколько поклонников этой субкультуры оскорбительно высказались в отношении людей неславянской внешности. В подземке любители темной одежды с пауками и длинных волос встретились с другими подростками. Один из «рёдановцев» получил газом в лицо.