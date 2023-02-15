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Тема дняНайдены мужчины, напавшие на школьника
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Найдены мужчины, напавшие на 12-летнего мальчика возле школы в Новосибирске

Следователи хотели забрать дело для своего расследования, но прокуратура оставила его в полиции

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Инцидент произошел рядом со зданием школы

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Полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили 12-летнего мальчика с пороком сердца у школы № 212.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что нападавшие найдены.

— Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены и опрошены. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Семья мальчика недовольна тем, что проверка затягивается.

— Две недели прошло — тишина. Только вчера участковый у нас запросил медицинские документы. Кто именно напал на сына, мы так и не знаем! — отметила мама пострадавшего мальчика. Ребенок, по словам матери, оказался в больнице с ушибами, сотрясением головного мозга и погнутыми брекетами.

Несмотря на то, что следователи просили передать дело им из полиции, прокуратура отказалась это делать, поэтому конфликтом занимается полиция.

— Оснований для передачи материалов проверки в следственный отдел по Ленинскому району г. Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области не имеется, поскольку степень тяжести вреда здоровью потерпевшего не установлена, — объяснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.

При этом конфликтом ранее заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

В Департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, что сейчас школа проверяется.

— Было установлено, что указанный факт был 2 февраля во внеурочное вечернее время на территории учреждения. Вопросы оценки действий работников образовательной организации и частного охранного предприятия в настоящее время рассматриваются правоохранительными органами, — ответили корреспонденту НГС в департаменте.

Мать пострадавшего мальчика объяснила, с чего начался конфликт, и возмутилась равнодушием сотрудников школы — по ее словам, они не вызвали ни скорую, ни полицию.

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