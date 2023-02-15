Найдены мужчины, напавшие на 12-летнего мальчика возле школы в Новосибирске

Полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что нападавшие найдены.
— Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены и опрошены. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Семья мальчика недовольна тем, что проверка затягивается.
— Две недели прошло — тишина. Только вчера участковый у нас запросил медицинские документы. Кто именно напал на сына, мы так и не знаем! — отметила мама пострадавшего мальчика. Ребенок, по словам матери, оказался в больнице с ушибами, сотрясением головного мозга и погнутыми брекетами.
Несмотря на то, что следователи просили передать дело им из полиции, прокуратура отказалась это делать, поэтому конфликтом занимается полиция.
— Оснований для передачи материалов проверки в следственный отдел по Ленинскому району г. Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области не имеется, поскольку степень тяжести вреда здоровью потерпевшего не установлена, — объяснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
При этом конфликтом ранее заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
В Департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, что сейчас школа проверяется.
— Было установлено, что указанный факт был 2 февраля во внеурочное вечернее время на территории учреждения. Вопросы оценки действий работников образовательной организации и частного охранного предприятия в настоящее время рассматриваются правоохранительными органами, — ответили корреспонденту НГС в департаменте.
Мать пострадавшего мальчика объяснила, с чего начался конфликт, и возмутилась равнодушием сотрудников школы — по ее словам, они не вызвали ни скорую, ни полицию.