Найдены мужчины, напавшие на 12-летнего мальчика возле школы в Новосибирске

Семья мальчика недовольна тем, что проверка затягивается.

— Две недели прошло — тишина. Только вчера участковый у нас запросил медицинские документы. Кто именно напал на сына, мы так и не знаем! — отметила мама пострадавшего мальчика. Ребенок, по словам матери, оказался в больнице с ушибами, сотрясением головного мозга и погнутыми брекетами.