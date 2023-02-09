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Взрыв газа на Линейной

Появились кадры с обрушения подъезда на Линейной — там погиб человек

Четверо пострадали

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Сообщение о взрыве поступило в 07:43

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Утром 9 февраля в Новосибирске из-за взрыва газа обрушился дом на улице Линейной. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Показываем кадры с места трагедии.

На месте работает 13 машин скорой

На месте работает 13 машин скорой

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По данным МЧС, в результате хлопка газа обрушился средний подъезд пятиэтажного жилого дома

По данным МЧС, в результате хлопка газа обрушился средний подъезд пятиэтажного жилого дома

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На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

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Из здания эвакуировали 50 человек

Из здания эвакуировали 50 человек

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Пожарные тушат горящие квартиры, проводится разбор завалов, сообщают в ГУ МЧС по НСО

Пожарные тушат горящие квартиры, проводится разбор завалов, сообщают в ГУ МЧС по НСО

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Губернатор Андрей Травников сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших

Губернатор Андрей Травников сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших

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На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф

На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф

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Пожарные проверяют квартиры

Пожарные проверяют квартиры

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Как сообщает губернатор, больницы города готовы к приему пострадавших

Как сообщает губернатор, больницы города готовы к приему пострадавших

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НГС собирает информацию о трагедии в онлайн-трансляции.

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