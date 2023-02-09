Появились кадры с обрушения подъезда на Линейной — там погиб человек

Утром 9 февраля в Новосибирске из-за взрыва газа обрушился дом на улице Линейной. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.
Показываем кадры с места трагедии.
НГС собирает информацию о трагедии в онлайн-трансляции.
Четверо пострадали
Утром 9 февраля в Новосибирске из-за взрыва газа обрушился дом на улице Линейной. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.
Показываем кадры с места трагедии.
НГС собирает информацию о трагедии в онлайн-трансляции.
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