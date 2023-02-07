Сотни разрушенных домов, тысячи погибших: ученый объясняет, почему за два дня на планете произошли несколько крупных землетрясений

По словам специалиста, прямой связи между землетрясениями, происходящими в последние дни, нет, поскольку они не связаны тектонически. Но если на одной территории несколько разломов земной коры расположены достаточно близко друг к другу, то толчки на одном могут привести к тому, что землетрясение произойдет и на втором.

— Вопросы миграции землетрясений пока плохо изучены. Само по себе землетрясение — не точка, а разрыв или сдвиг плит, блоков, находящихся на большой глубине. Есть, например, два противоположных разлома, и сначала просыпается активность внутри одного из них — энергия выделяется, пошли толчки. Это может повлиять спокойно на соседний разлом, где тоже энергия копилась, давление — и может проснуться очаг. В Турции небольшие расстояния [между разломами], вполне возможно, что такое произошло там, — рассказала Елена Кобелева.