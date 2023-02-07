Сотни разрушенных домов, тысячи погибших: ученый объясняет, почему за два дня на планете произошли несколько крупных землетрясений

В последние два дня в разных точках планеты происходят достаточно мощные землетрясения. После вчерашнего землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого погибли тысячи людей, катаклизмы произошли также в Казахстане, Индонезии и на Курильских островах. Почему землю так трясет именно в эти дни? И связаны ли как-то последующие землетрясения с турецким?
Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала, что и в Турции, и в Индонезии, и на Курилах есть сейсмически опасные зоны, где проходят сейсмические пояса. Поэтому землетрясения там всегда ожидаемы в долгосрочных прогнозах.
— На Курилах и Камчатке землетрясения происходят регулярно. Возможно, в Турции в этом районе или приближенном к нему происходили какие-то маленькие толчки, и всё привело к тому, что земля решила разродиться крупным катаклизмом, — пояснила Елена Кобелева.
По словам специалиста, прямой связи между землетрясениями, происходящими в последние дни, нет, поскольку они не связаны тектонически. Но если на одной территории несколько разломов земной коры расположены достаточно близко друг к другу, то толчки на одном могут привести к тому, что землетрясение произойдет и на втором.
— Вопросы миграции землетрясений пока плохо изучены. Само по себе землетрясение — не точка, а разрыв или сдвиг плит, блоков, находящихся на большой глубине. Есть, например, два противоположных разлома, и сначала просыпается активность внутри одного из них — энергия выделяется, пошли толчки. Это может повлиять спокойно на соседний разлом, где тоже энергия копилась, давление — и может проснуться очаг. В Турции небольшие расстояния [между разломами], вполне возможно, что такое произошло там, — рассказала Елена Кобелева.
Специалист отметила, что несколько крупных землетрясений в разных точках мира за небольшой промежуток времени — обычное явление для нашей планеты:
— Буквально два или три дня назад была новость о том, что в двух местах планеты одновременно произошли два землетрясения. Если открыть любую сейсмическую карту, можно увидеть, что землетрясения происходят на планете практически каждый день, и порядка 10–12 из них — крупные, с магнитудой больше 6.
Землетрясение в Турции произошло 6 февраля в 04:17 по московскому времени в районе Пазарджыка и Кахраманмараша на глубине 7 километров. Магнитуда составила 7,8 (из 10) в Кахраманмараше, в Пазарджыке — 7,7. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий) и обратились за международной помощью. Толчки ощущались в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Сирии и Ливане. Днем 6 февраля еще один подземный толчок почувствовали на юго-востоке страны и в центре (в Анкаре), а также на средиземноморском побережье. Во время второго толчка — интенсивностью 7,8 балла — в городе Диярбакыре на востоке Турции обрушилось здание во время прямого эфира.
Общее число смертей в результате землетрясения, по последним данным, превысило 3 тысячи, еще более 20 тысяч человек пострадали. Сегодня стало известно о том, что в результате землетрясения погиб гражданин России. Сейчас губернаторы всех провинций, активисты и просто неравнодушные люди собирают предметы первой необходимости и теплые вещи для пострадавших: в эпицентре землетрясения и в провинциях, которые оно задело, ночью температура ниже нулевой отметки, во многих местах лежит снег. Власти Турции объявили режим ЧС.