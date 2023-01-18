В Киевской области возле детского сада разбился вертолет. Погибли 18 человек

В городе Бровары Киевской области вертолет разбился возле детского сада, об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В телеграм-канале Национальной полиции Украины написали о том, что на борту были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович — все они погибли.
— В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь, — говорится в сообщении.
Погибли также оба пилота вертолета. Украинский телеканал «1+1» со ссылкой на Броварское районное управление полиции говорит о том, что в результате происшествия пострадали дети. Как сообщает РБК, при крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей. Пострадали 26 человек, из них 12 — дети.