В Киевской области возле детского сада разбился вертолет. Погибли 18 человек

Погибли также оба пилота вертолета. Украинский телеканал «1+1» со ссылкой на Броварское районное управление полиции говорит о том, что в результате происшествия пострадали дети. Как сообщает РБК, при крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей. Пострадали 26 человек, из них 12 — дети.