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В Киевской области возле детского сада разбился вертолет. Погибли 18 человек

На борту вертолета были министр внутренних дел Украины и его заместитель

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По предварительным данным, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины

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В городе Бровары Киевской области вертолет разбился возле детского сада, об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В телеграм-канале Национальной полиции Украины написали о том, что на борту были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович — все они погибли.

— В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь, — говорится в сообщении.

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Видео: РИА Новости / Т.me

Погибли также оба пилота вертолета. Украинский телеканал «1+1» со ссылкой на Броварское районное управление полиции говорит о том, что в результате происшествия пострадали дети. Как сообщает РБК, при крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей. Пострадали 26 человек, из них 12 — дети.

УкраинаВертолетДетский садКрушение
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